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суббота, 18 сентября 2021 04:38

Третью дозу Pfizer не рекомендуют вводить молодежи

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Третью дозу Pfizer не рекомендуют вводить молодежи
Третий укол Pfizer рекомендовали для 65-летних. Фото: Reuters

В США эксперты управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов не поддержали вакцинацию молодежи третьей дозой Covid-вакцины Pfizer.

В то же время третий укол Pfizer они рекомендовали для лиц 65 лет и старше, а также для тех, кто находится в группе высокого риска, пишет Axios.

Орган примет окончательное решение позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прививки третьей дозой Covid-вакцины следует отложить - глава ВОЗ

Белый дом ранее заявил, что готов выпустить бустеры вакцины Pfizer/BioNTech на следующей неделе, если представители здравоохранения одобрят их.

В Словакии, Чехии и Австрии позволят лицам, прошедшим установленный курс иммунизации от коронавируса, получить третью дозу вакцины. Ее будут вводить не ранее чем через восемь месяцев после завершения первого курса.

Украинские иммунологи также рассматривают этот вопрос. Прививки граждан против коронавируса планируют повторить через год после полного курса вакцинации. Продолжаются дискуссии, как ревакцинировать населения. Есть несколько заявлений фармкомпаний о том, что третья доза дает больший иммунный ответ.

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