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суббота, 18 сентября 2021 01:09

Просроченную Covid-вакцину ввели сотням жителей Германии

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Просроченную Covid-вакцину ввели сотням жителей Германии
Просроченную вакцину кололи в Германии. Фото: Reuters

В Германии людей кололи просроченной вакциной Moderna.

Инцидент произошел в трех городах Зиндельфингене, Ройтлингене и Эсслинген, которые расположены в регионе Баден-Вюртемберг. В первом "просрочку" применяли с 8 августа по 14 сентября, а в двух других - с 9 сентября, сообщает Bild.

На упаковке препарата была указана неправильная маркировка. Срок годности был длиннее допустимого санитарными нормами - три месяца вместо 30 дней.

Режим хранения лекарств не нарушался, их все время держали в холодильнике.

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В целом такую ​​вакцину ввели 840 жителям Германии. Однако врачи не видят повода для беспокойства. Говорят, что негативных последствий для тех, кто получил такую вакцину не будет.

В июле в Харьков доставили партию вакцины Pfizer с нарушением условий транспортировки и соблюдения холодовой цепи.

Вакцина поступила без специального контейнера, без холодовых элементов. Внутренний трекер зарегистрировал плюсовую температуру в течение длительного периода времени.

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