Назвали мировых лидеров по распространению Covid-19: цифры ужасают

Индонезия возглавила мировой рейтинг по распространению Covid-19. Фото: pixabay.com

За сутки 14 июля во мире обнаружили более 559 тыс. новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего больных в Индонезии (56 тыс.), Бразилии (52 тыс.) и Великобритании (48 тыс.).

Далее в рейтинге находятся Индия и США. Украина по количеству новых заражений занимает 71 место в мире и 14 в Европе, говорится на сайте Worldometers.

В Европе по суточным приростом болезни лидируют Великобритания, Испания, Россия, а суточной смертности - Россия, Великобритания, Испания. Украина в этом списке - пятая.

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За все время пандемии вылечились от недуга 173 145 215 человек. 12 млн продолжают болеть. 40 83 003 умерли.

ВОЗ призывает правительства всех стран вакцинировать против коронавирусной инфекции 10% своего населения к концу сентября 2021 года. Комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что пандемию ошибочно описывают как завершающуюся, когда она еще далека от завершения. Есть высокая вероятности появления и глобального распространения новых более опасных штаммов вируса, которые будет еще сложнее контролировать.