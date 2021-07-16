Надо до конца сентября вакцинировать 10% населения - ВОЗ

ВОЗ призвала страны вакцинировать людей. Фото: Reuters

ВОЗ призывает правительства всех стран вакцинировать против коронавирусной инфекции 10% своего населения к концу сентября 2021 года.

"Комитет выразил обеспокоенность в связи с тем, что пандемию ошибочно описывают как завершающуюся, когда она еще далека от завершения", - заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус, сообщает пресс-служба.

Гебреесус предупредил о высокой вероятности появления и глобального распространения новых более опасных штаммов вируса, которые будет еще сложнее контролировать.

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Мир находится на грани ранней стадии третьей волны коронавируса. Вирус развивается и растет, что приводит к возникновению новых мутировавших штаммов. Вариант Delta присутствует в более чем 110 странах мира и может стать доминирующим.