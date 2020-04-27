Назвали места в доме, где собирается больше всего вирусов

Парогенераторы уничтожают бактерии и вирусы в доме. Фото: eldorado.ua

В каждом доме есть десятки мест, где вирусов и бактерий в тысячи раз больше. Чтобы от них избавиться, надо делать комплексную дезинфекцию дома.

Как ее делать рассказывает Ирина Смолюк, работник столичной клининговой фирмы.

Комплексная очистка и дезинфекция начинают с решеток вытяжки в ванной и кухне. Там бактерии образуют сплошную пленку. Решетки и фильтры надо проварить в воде с хозяйственным мылом и содой, после чего сполоснуть.

Бактерии размножаются во влажной и теплой среде. Поэтому кроме ванны, любят и кухню. Их всего под потолком над плитой, за шкафами, на резиновых уплотнителях холодильника, кране, губке для мытья посуды, полотенце. Это все надо дезинфицировать, губку чаще менять. Потому что человек тщательно моет руки с мылом, а вытирает полотенцем, кишащий бактериями.

Там в ванной моют занавески, резиновой уплотнители стиральной машинки, кранах, швах между плиткой и насадке для душа. Там больше бактерий, чем на унитазе или полу. Все это надо раз в неделю мыть уксусом или раствором лимонной кислоты.

Выстиранное белье следует сразу вешать сохнуть. На ней в стиральной машинке размножаются бактерии из-под уплотнителя. Также машинку периодически мыть уксусом.

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Вирус на поверхностях не живет, а сохраняется до пяти дней. Погибает при температуре 56 ° C. Лучше убивать вирусы водяным паром.

Ее создают парогенераторы - бытовые электрические приборы. Парой обрабатывают все поверхности, не повреждаются влагой, - газовую плиту, вытяжку, холодильник, раковину, микроволновую печь, швы между плиткой, сантехнические краны.

Чтобы быстрее закончить карантин, нужно вводить массовое тестирование украинский на антитела Covid-19. "Иммунитет должны приобрести около 65-70% украинский. Надо понять, сколько украинский имеют иммунитет, чтобы делать более четкие прогнозы. В частности, и по карантину", - говорит иммунолог Федор Лапий.