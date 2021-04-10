Назвали, кто первым получит прививку Pfizer и Coronavac

 
Ексклюзивы
1/5
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 198
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 774
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2250
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 756
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 828
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2205
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1944
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 558
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 693
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 927
Фото
Все фото
4
1
5
3
4
В профсоюзном санатории &quot;Хмельник&quot; восстанавливают здоровье после ковида
В профсоюзном санатории "Хмельник" восстанавливают здоровье после ковида
Неконтролируемое употребление антибиотиков может обернуться катастрофой
Неконтролируемое употребление антибиотиков может обернуться катастрофой
В Украине заработала &quot;воздушная скорая помощь&quot;
В Украине заработала "воздушная скорая помощь"
Toyota создала внедорожник для транспортировки Covid-вакцин
Toyota создала внедорожник для транспортировки Covid-вакцин
В Бородянку Киевской области привезли кислородные концентраторы от Порошенко
В Бородянку Киевской области привезли кислородные концентраторы от Порошенко
Видео
Все видео
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 729
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2250
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 639
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 423
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 апреля 2021
Просмотров: 351
Останнє, що людина випустить з рук, будуть смартфон і таця з попкорном
У незворотність кінця світу я увірував у квітні 1986 року. Про невічність Сонця знав, за 5 мільярдів років космічний холод зробить нашу планету не ...
суббота, 10 апреля 2021 16:46

Назвали, кто первым получит прививку Pfizer и Coronavac

  Комментировать
Назвали, кто первым получит прививку Pfizer и Coronavac
14-15 апреля Украину ждет 117 тыс. доз вакцины Pfizer. Фото: unsplash.com

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, кому достанутся прививки с первых партий вакцин Pfizer и Coronavac.

В частности 215 тыс. доз препарата Coronavac уже имеем в Украине. Их распределят между такими категориями людей:

• лица с инвалидностью и теми, кто за ними ухаживает;

• людьми, которые будут работать на ВНО-2021;

• полицейскими;

• олимпийцами и паралимпийцами, которые будут представлять Украину на играх 2021.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Pfizer и BioNTech хотят вакцинировать подростков

14-15 апреля должны дополнительно получить 117 тыс. доз вакцины Pfizer. Ее получат:

• гражданами в домах престарелых (речь идет о жителях и работников дошкольных учреждений), которые подпадают под первый этап вакцинации;

• работниками Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы, подпадающих под третий этап вакцинации.

Вчера, 9 апреля, прививки от коронавируса получили еще 19 858 украинцев. Больше всего прививок сделали в Киеве и области (1850 и 1970 соответственно), Львовской (1910), Днепропетровской (2330). Меньше всего вакцинировали в Черкасской области (50).

Всего с начала прививочной кампании вакцинировали 373 002 человека.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали, кто первым получит прививку Pfizer и Coronavac». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
апреля

Родился основатель лженауки

Самое читаемое
Голый бюст звезды &quot;Квартала&quot;, Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
Голый бюст звезды "Квартала", Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
12
 Просмотров: 17308
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
6
 Просмотров: 11115
Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР
Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР
24
 Просмотров: 7056
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
 Просмотров: 6580
Мать была на кухне: 15-летний подросток в гостях изнасиловал 2-летнюю девочку
Мать была на кухне: 15-летний подросток в гостях изнасиловал 2-летнюю девочку Просмотров: 4167
Здоровье
В крупных городах развернут прививочные центры
В крупных городах развернут прививочные центры
Изменили протокол лечения Covid-19
Изменили протокол лечения Covid-19 Просмотров: 576
В Минздраве обновили карантинные зоны: какие регионы остались в красной
В Минздраве обновили карантинные зоны: какие регионы остались в красной Просмотров: 288
В Минздраве посчитали, где украинцы прививаются лучше всего
В Минздраве посчитали, где украинцы прививаются лучше всего Просмотров: 387
Коронавирус за сутки унес жизни почти 400 человек. Минздрав обновило данные
Коронавирус за сутки унес жизни почти 400 человек. Минздрав обновило данные Просмотров: 405
Больше всего комментируют
16
Стерненко выпустили из СИЗО
10
"Если бы я мог купить вакцины, я бы это сделал прямо сейчас" - Порошенко
4
Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта
3
Румыния не будет отправлять болельщиков сборной Украины на карантин
2
"Война готовится не так" - зачем Россия стягивает войска к украинской границе
Голосов: 525
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть