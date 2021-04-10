В Минздраве посчитали, где украинцы прививаются лучше всего

Вчера, 9 апреля, прививки от коронавируса получили еще 19 858 украинцев.
Всего с начала прививочной кампании вакцинировали 373 002 человека, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Больше всего прививок сделали в Киеве и области (1850 и 1970 соответственно), Львовской (1910), Днепропетровской (2330). Меньше всего вакцинировали в Черкасской области (50).
Количество прививок в регионах:
м. Киев - 1850 прививок;
Винницкая область - 840 прививок;
Волынская область - 460 прививок;
Днепропетровская область - 2330 прививок;
Донецкая область - 750 прививок;
Житомирская область - 740 прививок;
Закарпатская - 460 прививок;
Запорожская область - 650 прививок;
Ивано-Франковская область - 539 прививок;
Киевская область - 1970 прививок;
Кировоградская область - 700 прививок;
Луганская область - 390 прививок;
Львовская область - 1910 прививок;
Николаевская область - 269 прививок;
Одесская область - 710 прививок;
Полтавская область - 770 прививок;
Ровенская область - 580 прививок;
Сумская область - 570 прививок;
Тернопольская область - 650 прививок;
Харьковская область - 410 прививок;
Херсонская область - 440 прививок;
Хмельницкая область - 1000 прививок;
Черкасская область - 50 прививок;
Черновицкая область - 510 прививок;
Черниговская область - 310 прививок.
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Прививки провели 143 мобильные бригады по иммунизации и 867 пункта прививки. По состоянию на 9 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от коронавируса записалась 435451 человек.
Вакциной против коронавируса от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech в США хотят начать прививать подростков 12-15 лет. Соответствующую заявку производители направили американскому медицинскому регулятору. В ближайшие дни такие заявки планируют направить регулирующим органам других стран.
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