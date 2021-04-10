В Минздраве посчитали, где украинцы прививаются лучше всего

В Украине в целом вакцинировали 373 002 человека. Фото: facebook.com/moz.ukr

Вчера, 9 апреля, прививки от коронавируса получили еще 19 858 украинцев.

Всего с начала прививочной кампании вакцинировали 373 002 человека, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Больше всего прививок сделали в Киеве и области (1850 и 1970 соответственно), Львовской (1910), Днепропетровской (2330). Меньше всего вакцинировали в Черкасской области (50).

Количество прививок в регионах:

м. Киев - 1850 прививок;

Винницкая область - 840 прививок;

Волынская область - 460 прививок;

Днепропетровская область - 2330 прививок;

Донецкая область - 750 прививок;

Житомирская область - 740 прививок;

Закарпатская - 460 прививок;

Запорожская область - 650 прививок;

Ивано-Франковская область - 539 прививок;

Киевская область - 1970 прививок;

Кировоградская область - 700 прививок;

Луганская область - 390 прививок;

Львовская область - 1910 прививок;

Николаевская область - 269 прививок;

Одесская область - 710 прививок;

Полтавская область - 770 прививок;

Ровенская область - 580 прививок;

Сумская область - 570 прививок;

Тернопольская область - 650 прививок;

Харьковская область - 410 прививок;

Херсонская область - 440 прививок;

Хмельницкая область - 1000 прививок;

Черкасская область - 50 прививок;

Черновицкая область - 510 прививок;

Черниговская область - 310 прививок.

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Прививки провели 143 мобильные бригады по иммунизации и 867 пункта прививки. По состоянию на 9 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от коронавируса записалась 435451 человек.

Вакциной против коронавируса от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech в США хотят начать прививать подростков 12-15 лет. Соответствующую заявку производители направили американскому медицинскому регулятору. В ближайшие дни такие заявки планируют направить регулирующим органам других стран.