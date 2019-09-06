Назвали идеальное количество секса для всех возрастов

112 раз в год нужно заниматься сексом в 18-30 лет Фото: etcetera.media

Ученые рассчитали количество секса, которое необходимо человеку в определенном возрасте. Тогда он принесет не только пользу, но и улучшит здоровье человека.

В 18-30 лет нужно заниматься сексом 112 раз в год и два раза в неделю.

Парам в возрасте от 30 до 39 лет уделять своему партнеру внимание 86 раз в год.

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Люди за 40 могут довольствоваться и 69 сексуальными актами в год. Большинство представителей этого возраста уделяют внимание занятиям любовью несколько раз в месяц.

Ученые объяснили, что с возрастом человек бросает все силы на другие вещи, и секс становится менее значимым.

Однако, полный отказ от него нарушает и физическое, и психологическое здоровье человека.

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