Назвали фрукт, который разглаживает у женщин морщины на лице

Манго разглаживает у женщин морщины на лице. Фото: ukr.media

Манго помогает бороться с мимическими морщинами. Об этом сообщили американские ученые после проведенного исследования.

Женщины, которые съедали манго сорта Ataulfo ​​4 раза в неделю, заметили уменьшение морщин на 23% через 2 месяца. Через 4 месяца результаты показали 43% снижение морщин.

В исследовании принимали участие 28 женщин после менопаузы с 2 и 3 типами кожи по классификации Фицпатрика. Их разделили на две группы, одна из которых ела по половине чашки манго четыре раза в неделю в течение 4 месяцев, а другая по 1,5 чашки манго. Глубину морщин определяли с помощью фотокамер с высоким разрешением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали топ-7 самых полезных продуктов для очистки организма

Среди хороших результатов выяснилось и негативный момент. У тех женщин, которые съедали по полторы чашки фрукта, мимические морщины увеличились.

Пока ученые не знают истинной причины их появления, но предполагают, что это за высокого содержания сахара в манго. По словам исследователей, для определения механизмов влияния манго на состояние кожи нужны еще дополнительные тесты.

К 5 млн смертей можно избежать ежегодно во всем мире, если люди будут бегать, гулять и просто двигаться. Каждые 25% взрослых и 80% подростков не получают достаточной физической активности, и эта ситуация осложняется из-за коронавирус