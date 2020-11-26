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Назвали фрукт, который разглаживает у женщин морщины на лице

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Назвали фрукт, который разглаживает у женщин морщины на лице
Манго разглаживает у женщин морщины на лице. Фото: ukr.media

Манго помогает бороться с мимическими морщинами. Об этом сообщили американские ученые после проведенного исследования.

Женщины, которые съедали манго сорта Ataulfo ​​4 раза в неделю, заметили уменьшение морщин на 23% через 2 месяца. Через 4 месяца результаты показали 43% снижение морщин.

В исследовании принимали участие 28 женщин после менопаузы с 2 и 3 типами кожи по классификации Фицпатрика. Их разделили на две группы, одна из которых ела по половине чашки манго четыре раза в неделю в течение 4 месяцев, а другая по 1,5 чашки манго. Глубину морщин определяли с помощью фотокамер с высоким разрешением.

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Среди хороших результатов выяснилось и негативный момент. У тех женщин, которые съедали по полторы чашки фрукта, мимические морщины увеличились.

Пока ученые не знают истинной причины их появления, но предполагают, что это за высокого содержания сахара в манго. По словам исследователей, для определения механизмов влияния манго на состояние кожи нужны еще дополнительные тесты.

К 5 млн смертей можно избежать ежегодно во всем мире, если люди будут бегать, гулять и просто двигаться.

Каждые 25% взрослых и 80% подростков не получают достаточной физической активности, и эта ситуация осложняется из-за коронавирус

skin.ru
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