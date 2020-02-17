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Назвали эффективные против коронавируса препараты

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Назвали эффективные против коронавируса препараты
Назвали три противовирусные препараты, которые обнаружили устойчивый эффект в борьбе Рпот коронавируса Covid-19. Фото: radiotrek.rv.ua

В клинических испытаниях против коронавируса Covid-19 применили несколько противовирусных препаратов, некоторые из них показали достаточно хорошую клиническую эффективность.

Об испытаниях противовирусных лекарств сообщили на китайском правительственном портале China.org.cn.

Как заявил на пресс-конференции по новому вирусу директор Китайского национального центра развития биотехнологий при Министерстве науки и технологий Китая Чжан Синьмин, исследователи отсканировали более 70 тыс. лекарственных средств или соединений с помощью компьютерного моделирования и тестов на активность ферментов in vitro. В результате отобрали 5000 потенциально эффективных.

Затем их тестировали на клеточном уровне на распространенное коронавирусной инфекции, и для дальнейших экспериментов выбрали около 100 препаратов. Это помогло отобрать окончательные лекарства для клинических испытаний.

В частности, китайские исследователи сузили свое внимание на нескольких действующих препаратов, включая Хлорохинфосфат, Фавипиравир и Ремдезивир.

Эксперименты in vitro показали, что Хлорохинфосфат, широко известный антималярийный препарат, может эффективно подавлять новую коронавирусную инфекцию. Он также демонстрирует иммуномодулирующую активность. Кроме того, широко распространяется во всем организме после приема таблеток.

Сейчас он проходит клинические испытания в более чем 10 больницах Пекина и Гуандуна, в которых его принимают более 100 пациентов. Вскоре начнутся клинические испытания этого препарата в центральной провинции Хунань в Китае. Предварительные клинические результаты показывают, что хлорохинфосфат является весьма эффективным в лечении новой коронавирусной пневмонии.

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Фавипиравир, препарат против гриппа, который продается на зарубежных рынках, был исследован при клинического испытания в Шэньчжэне, провинция Гуандун на юге Китая, с участием 70 пациентов. Начальный результат показывает, что препарат имеет относительно очевидную эффективность и низкие побочные реакции.

В 2014 году Фавипиравир (Авиган) эффективно применяли при распространении пандемического гриппа в Японии.

Препарат Ремдезивир разработан против инфекции Эбола. Он показал довольно хорошую противовирусную активность в отношении нового коронавируса на клеточном уровне, свидетельствуют результаты исследований.

Институт медицины при Академии медицинских наук Китая дал разрешение на проведение клинического испытания препарата в более 10 больницах Уханя - центре эпидемии в центральной провинции Хубэй в Китае.

Также определенный положительный эффект исследователи получили от введения тяжелобольным пациентам плазмы крови выздоровевших. Она содержит большое количество защитных антител и, предполагают, может ускорить выздоровление. Пока всего 11 тяжелых пациентов из нескольких больниц Уханя получили такую ​​реконвалесцентного плазменную терапию, при этом все их клинические показатели улучшились при отсутствии явных побочных реакций.

Ученые в Китае заявили, что начали тестировать вакцины против вируса Covid-19 на животных. Директор биологического центра комитета по здравоохранению Китая Чжан Синьминь заявил, что ученые создали компьютерную модель, которая помогла отобрать из 70 тыс. препаратов 100 для их дальнейшего изучения.

Тем временем, 16 февраля на территории материкового Китая зарегистрировали 105 смертей от Covid-19, а также 2048 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В этот день 1425 пациентов отпустили из больницы после выздоровления, а количество случаев тяжелых заболеваний уменьшилась на 628. Об этом говорится на сайте Национальной комиссии по охране здоровья в Китае.

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