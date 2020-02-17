Коронавирус продолжает убивать: посчитали новых жертв

Коронавирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Фото: Reuters

16 февраля на территории материкового Китая зарегистрировали 105 смертей от COVID-19, а также 2048 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В этот день 1425 пациентов отпустили из больницы после выздоровления, а количество случаев тяжелых заболеваний уменьшилась на 628. Об этом говорится на сайте Национальной комиссии по охране здоровья в Китае.

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В целом количество больных на коронавирус в мире выросла до 71,2 тысячи человек.

Фатальных случаев - 1775, пять из которых произошли за пределами территории материкового Китая.

В Китае вспышка вируса начался с рынка морепродуктов и животных в китайском городе Ухань. Он вызывает симптомы, похожие на простуду, но быстро поражает легкие и другие органы. Патоген принадлежит к большой семье коронавирусов. Болезнь распространилась уже на десятки стран. Двое украинцев подхватили вирус на круизном лайнере. В провинции КНР Чжэцзян запустили в производство первые лекарства против коронавируса Covid-19. Речь идет о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan.