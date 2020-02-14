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пятница, 14 февраля 2020 11:48

Изобрели эффективный препарат против коронавируса - 10 инфицированных выздоровели

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Изобрели эффективный препарат против коронавируса - 10 инфицированных выздоровели
Фото: vesty.co.il

В Китае больные коронавирусом начали выздоравливать.

Все благодаря новым лекарствам с содержанием антител, сообщило китайское издание Global Times.

Лекарства изготовлены на основе плазмы крови пациентов, которые уже выздоровели. Сегодня это самый эффективный способ борьбы с коронавирусом COVID-19.

Благодаря новому препарату выздоровели 10 человек.

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Коронавирус может поразить две трети населения планеты, а количество жертв инфекции - достичь миллиардов человек.

Такое мнение высказал в интервью консультант ВОЗ, глава Центра статистики и количественных исследований инфекционных болезней университета Флориды Айра Лонджин.

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