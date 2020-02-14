Изобрели эффективный препарат против коронавируса - 10 инфицированных выздоровели

В Китае больные коронавирусом начали выздоравливать.
Все благодаря новым лекарствам с содержанием антител, сообщило китайское издание Global Times.
Лекарства изготовлены на основе плазмы крови пациентов, которые уже выздоровели. Сегодня это самый эффективный способ борьбы с коронавирусом COVID-19.
Благодаря новому препарату выздоровели 10 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Турция будет продавать за рубеж усовершенствованные тесты на коронавирус
Коронавирус может поразить две трети населения планеты, а количество жертв инфекции - достичь миллиардов человек.
Такое мнение высказал в интервью консультант ВОЗ, глава Центра статистики и количественных исследований инфекционных болезней университета Флориды Айра Лонджин.
Комментарии