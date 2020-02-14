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пятница, 14 февраля 2020 08:31

Коронавирус может заразить до 66% населения Земли

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Коронавирус может заразить до 66% населения Земли
Коронавирус может поразить две трети населения планеты. Фото - ТСН

Коронавирус может поразить две трети населения планеты, а количество жертв инфекции - достичь миллиардов человек.

Такое мнение высказал интервью консультант ВОЗ, глава Центра статистики и количественных исследований инфекционных болезней университета Флориды Айра Лонджин, передает Bloomberg.

Достигнет ли эпидемия коронавируса мировых масштабов, будет зависеть от эффективности строгого карантина, под которым в Китае сегодня находятся многомиллионные города, как Ухань, который стал центром распространения инфекции.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус одобрил меры, принимаемые КНР для предотвращения распространения болезни, указав, что они дают остальному миру время для подготовки к борьбе с инфекцией.

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В свою очередь Айра Лонджин предупреждает о том, что карантин может только замедлить распространение вируса, но не победить его.

"Изоляция пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса и перемещения под карантин людей, с которыми они общались, не смогут остановить распространение", - подчеркивает эксперт.

Свои оценки Лонджин основывает на предположении, что каждый больной на вирус обычно передает инфекцию двум-трем другим людям. Проследить за распространением заболевания бывает особенно трудно из-за отсутствия экспресс-тестов, а также из-за того, что у некоторых носителей инфекции симптомы болезни проявляются в приглушенной форме, указал ученый. С ним соглашаются и другие международные эксперты в области вирусологии.

О том, что короновирусом могут заразиться около двух третей мирового населения, если распространение болезни не остановить, уже говорил Габриэль Лонг - профессор в области общественного здравоохранения в университете Гонконга. Он предположил, что заражение может идти волнами, инфицированных может быть меньше 60%, летальность вируса может снизиться.

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