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воскресенье, 16 февраля 2020 10:34

Китай начал тестировать вакцины от коронавируса

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Китай начал тестировать вакцины от коронавируса
Коронавирус под микроскопом.

Ученые в Китае заявили, что начали тестировать вакцины против вируса Covid-19 на животных.

Директор биологического центра комитета по здравоохранению Китая Чжан Синьминь заявил, что ученые создали компьютерную модель, которая помогла отобрать из 70 тыс. препаратов 100 для их дальнейшего изучения, сообщает Hromadske

Некоторые вакцины начали тестировать на животных, а некоторые виды лечения испытывают на людях.

Противомалярийные средства хорохинфосфат успешно прошел тестирование на 100 пациентах в Пекине. Также врачи считают успешным переливания крови от людей, которые выздоровели, к тем, кто еще болеет.

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В Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 68,5 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,665 тыс. случаев.

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