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Назвали безопасные для Украины вакцины

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Назвали безопасные для Украины вакцины
Эксперт предполагает, что весной 2021 основные производители уже выпустят готовые препараты. Фото: pixabay

Вакцины, которие производят в западных государствах для Украины будут безопасные.

Стратегия вакцинации также должна быть осторожная, рассказал глава центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк, передает "РБК-Украина".

Пока что Украина договорилась о поставке 1,9 млн доз вакцины Sinovac из Китая. По инициативе COVAX еще будут 16 млн доз, возможно, от компаний AstraZeneca, Novavax или Johnson&Johnson.

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Эксперт предполагает, что весной 2021 года основные производители уже выпустят готовые препараты.

"Проблемы, чем вы вакцинируетесь, не будет, за исключением, наверное, китайских и российских вакцин. Я бы осторожно относился к стратегии вакцинации большим количеством китайских или, тем более, российских вакцин. Я считаю, что Украине правильнее и безопаснее вести себя как западная страна и иметь в портфеле вакцины, которые изготавливают в западных странах", - отметил Ковтонюк.

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям в конце декабря утвердил план иммунизации от Covid-19. За 2 года планируют сделать прививки 50% украинцев. 20 млн украинцев должны получить вакцину, сообщает в эфире "24 канала" министр здравоохранения Максим Степанов.

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