До мая 2022 хотят вакцинировать половину населения Украины

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям в конце декабря утвердил план иммунизации от Covid-19.
За 2 года планируют сделать прививки 50% украинцв. 20 млн украинцев должны получить вакцину, сообщает в эфире "24 канала" министр здравоохранения Максим Степанов.
"Мы планируем закончить вакцинацию до начала следующего года - в первом квартале 2022 года", - заявил Степанов.
Заявил, что доступ к вакцине будут иметь все украинцы, которые захотят делать прививки за счет государства.
Кампания по вакцинации будет зависеть от количества вакцин.
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"Поверьте, тянуть никто не будет. Социологическое исследование показывает, что 50 - 55% украинцев готовы вакцинироваться", - сказал министр.
Плана вакцинации после марта 2022 года нет.
В Украине будет существовать коммерческий рынок вакцин против Covid-19. Политика МОЗ направлена на то, чтобы люди сознательно отказывались от закупленной ведомством вакцины.
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