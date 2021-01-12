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вторник, 12 января 2021 19:39

До мая 2022 хотят вакцинировать половину населения Украины

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До мая 2022 хотят вакцинировать половину населения Украины
Разработали план вакцинации до 2022 года. Фото: pexels.com

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям в конце декабря утвердил план иммунизации от Covid-19.

За 2 года планируют сделать прививки 50% украинцв. 20 млн украинцев должны получить вакцину, сообщает в эфире "24 канала" министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы планируем закончить вакцинацию до начала следующего года - в первом квартале 2022 года", - заявил Степанов.

Заявил, что доступ к вакцине будут иметь все украинцы, которые захотят делать прививки за счет государства.

Кампания по вакцинации будет зависеть от количества вакцин.

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"Поверьте, тянуть никто не будет. Социологическое исследование показывает, что 50 - 55% украинцев готовы вакцинироваться", - сказал министр.

Плана вакцинации после марта 2022 года нет.

В Украине будет существовать коммерческий рынок вакцин против Covid-19. Политика МОЗ направлена ​​на то, чтобы люди сознательно отказывались от закупленной ведомством вакцины.

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