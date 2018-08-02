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четверг, 02 августа 2018 16:39

Назвали 5 вредных привычек, которые разрушают здоровье офисных работников

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Назвали 5 вредных привычек, которые разрушают здоровье офисных работников
Назвали 5 вредных привычек, которые разрушают здоровье офисных работников. Фото с открытых источников

Медики рассказали о 5 вредных привычках работников офиса, которые разрушают здоровье.

1. Начало рабочего дня без завтрака. Завтрак стимулирует пробуждение организма и заставляет мозг работать в полную силу.

2. Малоподвижный образ жизни. Конечно же, работать надо со всей отдачей, однако долгое сидение за компьютером не принесет пользы ни вам, ни вашей работе. А короткие прогулки наоборот, будут стимулировать зарождение новых идей, помогут при решении сложных задач, и просто помогут бороться со стрессом, сообщает издание Новости Инфо.

3. Непрерывная работа. Выберите один день недели, чтобы просто расслабиться. Постарайтесь даже не думать о работе в этот день. Вы приятно удивитесь -с какой силой и упорством будете работать после отдыха.

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4. Гигиена. Офис - замкнутое пространство. Бактерии и микробы распространяются с невероятной скоростью, если помещение регулярно не проветривается и не убирается. Мойте регулярно руки, протирайте клавиатуру и телефон. Это наиболее грязные предметы в офисе.

5. Отсутствие полноценного обеда. Для качественной работы, наш мозг требует много энергии. Поэтому следует полноценно обедать, чтобы и вторая половина рабочего дня была такой же продуктивной, как и первая. Кроме того, нерегулярное питание может вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта.

Ученые определили, сколько дней должен длиться идеальный отпуск. По их мнению, наиболее полезны частые, но кратковременные каникулы.

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