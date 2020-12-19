Нашли виновных в страхе украинцев перед вакцинацией

Антивакцинальные настроения среди украинском через МЗ. Фото: pixabay.com

Антивакцинальные настроения среди украинцев в последние годы - это последствия непрофессиональных действий Министерства здравоохранения и некоторых международных партнеров.

Такое мнение высказала ведущая инфекционистка Украины Ольга Голубовская в эфире "Свободы слова" Савика Шустера.

"Никто не против вакцинации, все прекрасно понимают, что эта процедура спасает жизни. И я уверена, что сейчас уже не та ситуация, как ранише. Но Минздрав о вакцинации часто противоречил выводам специалистов, чем и насторожили людей", - отметила врач.

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Она добавила, что теперь инфекционистов стали больше прислушиваться.

"Мы сделаем все красиво, правильно, согласно научным данным. И тогда будет доверие общества", - завершила Голубовская.

Уже 4 страны начали вакцинацию против коронавируса в мире. Более 1 млн человек получили первые прививки. Среди них есть жители Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Китая и России. Больше прививок сделали в КНР - 650 тыс.