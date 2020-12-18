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пятница, 18 декабря 2020 16:10

Стало известно, сколько людей в мире уже провакцинувались от коронавируса

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Стало известно, сколько людей в мире уже провакцинувались от коронавируса
В мире более 1 млн человек сделали прививки против коронавируса. Фото:pexels

Уже 4 страны начали вакцинацию против коронавируса в мире. Более 1 млн человек получили первые прививки.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

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Сейчас вакцинировались более 1,1 млн человек. Среди них есть жители Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Китая и России.

Больше прививок сделали в КНР - 650 тыс.

По состоянию на 15 декабря более 137 граждан вакцинировались в Британии.

В США за неделю вакцинации получили прививки почти 50 тыс. человек.

Собственной вакциной в России, которая не прошла все стадии медицинских исследований, провакцинировались 320 тыс.

Украины нет в перечне приоритетных государств для получения вакцины.

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Дата
18
декабря

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