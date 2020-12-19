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суббота, 19 декабря 2020 10:43

В США разрешили еще одну вакцину от коронавируса

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В США разрешили еще одну вакцину от коронавируса
В США официально разрешены 2 вакцины от коронавируса. Фото: pixabay.com

Управление по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использовать вакцины от коронавируса компании Moderna.

Ведомство подтвердило высокую эффективность препарата, пишет The Financial Times.

Теперь в США официально разрешены 2 вакцины - от Pfizer и BioNTech и от Moderna.

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"FDA сделало еще один важный шаг в борьбе с глобальным пандемией, которая ежедневно вызывает огромное количество госпитализаций и смертей в США", - отметило издание.

Уже 4 страны начали вакцинацию против коронавируса в мире. Более 1 млн человек получили первые прививки. Среди них есть жители Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Китая и России. Больше прививок сделали в КНР - 650 тыс.

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