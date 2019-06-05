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среда, 05 июня 2019 08:55

NASA нашло идеальный продукт для человека

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Автор: unsplash
  Нашли идеальный продукт для человека
Нашли идеальный продукт для человека

В NASA заявили, что киноа потенциально можно выращивать на космических станциях. На сегодня не существует идеального продукта, который полностью удовлетворит все потребности человека в питательных веществах. Однако, если выбирать среди всех вариантов доступной пищи, то крупа киноа близка к идеальному продукту.

Киноа - это псевдозлаковая культура, которая не содержит глютена. Ее зернышки напоминают гречневую крупу. По цвету она может быть черной, бежевой или красной и даже фиолетовой. Родина этой крупы - Южная Америка. У индейцев киноа была основой их питания, зерна этой крупы считались священными, сообщает "Новое Время".

Крупа киноа - незаменимый продукт для людей, страдающих непереносимостью глютена, а также вегетарианцев. Киноа также будет полезна людям с сахарным диабетом, болезнями сердечно-сосудистой системы или лишним весом.

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Калорийность киноа составляет 368 калорий на 100 г.

Существенных противопоказаний к употреблению киноа нет, но кормящим женщинам и детям следует быть осторожными. Поскольку эти категории людей склонны к возникновению аллергических реакций, перед употреблением киноа рекомендуется проконсультироваться с врачом.

NASA намерено установить рекорд по самому длительному полету воздушного шара, запущенного в научных целях.

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Дата
05
июня

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  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
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