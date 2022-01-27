НАН опубликовала неутешительный прогноз о распространении Covid-19

НАН ожидает пиковых значений заболеваний коронавирусом через 1-3 недели. Фото: pixabay.com

В течение двух недель в Украине суточное количество инфицирований коронавирусом может превысить 50 тыс.

Такой прогноз дает Национальная академия наук Украины на 27 января – 8 февраля.

"Количество новых инфекций примерно удваивается каждую неделю... Учитывая опыт других стран, следует ожидать достижения пиковых значений через 1-3 недели. В любом случае в течение следующих дней нас ждет обновление рекордов заболеваемости", - сообщили в НАН.

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Согласно прогнозам, за сутки в течение недели 26 января – 1 февраля среднее количество новых случаев возрастет до 29 878 (25 012-34 266). На следующей неделе – до 39 241 (20 596-52 651).

В Национальной академии наук подчеркнули, что реальные показатели заболеваемости будут сильно зависеть от возможностей системы тестирования. В настоящее время она уже показывает признаки перегрузки.

За сутки 26 января в Украине было выявлено наибольшее количество новых больных с начала пандемии Covid-19. Подтвержден диагноз 32 393 людям. Больше всего – в Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской, Одесской областях и Киеве.