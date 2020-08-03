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понедельник, 03 августа 2020 10:46

Началась новая фаза эпидемии коронавируса в США

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Началась новая фаза эпидемии коронавируса в США
Знак, требует использования масок, видно на пляже в Дель-Мар, Калифорния. Фото: REUTERS

Вчера эксперты Белого дома заявили, что США вступили в новую фазу эпидемии коронавируса. Количество инфицированных продолжает расти как в городах, так и в сельской местности.

Губернаторы вместе с представителями здравоохранения работают над адаптацией мероприятий в соответствии с ситуацией в каждом штате.
Координатор рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс заявила, что сейчас ситуация отличается от той, что наблюдалась в марте и апреле. Вирус чрезвычайно распространился во многих районах страны.
"Я обращаюсь ко всем жителям сельской местности: вы не имеете иммунитета и не защищены от этого вируса", - сказала Биркс в программе "Положение в стране" на канале CNN.
Также добавила, что все, кто живет в семьях из нескольких поколений, должны носить маски даже дома. Это защитит от инфекции людей с сопутствующими заболеваниями и пожилых.
Эксперт сообщила, что готовятся индивидуальные отчеты по каждому штату. Согласно данным больниц и общественных тенденций будут подбирать индивидуальные меры противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Биркс выразила обеспокоенность ситуацией, которую наблюдала во время посещений 14 штатов: "Когда я ездила по стране, то видела, что вся Америка находится в движении. Если вы решили поехать в отпуск в опасное место, то, возвращаясь, вам нужно защитить тех, у кого есть сопутствующие заболевания, предполагая, что вы заражены".
Важность ношения масок в очередной раз подчеркнул помощник министра здравоохранения и социальных служб адмирал Бретт Жируар. По словам Жируара, избегание скоплений людей в закрытых пространствах и ношение масок дает такой же результат, как и жесткий карантин.

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Более 158 тыс. американцев умерли от коронавируса. По состоянию на 3 августа в США зафиксировано 4 813 647 случаев заражения Covid-19. За последние сутки количество зараженных возросло на 9 548 человек.

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03
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