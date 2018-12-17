На какой стороне спать полезно для здоровья

Сон на левом боку позволяет организму полноценно отдохнуть. ФОТО: oneworldnews.com

Спать рекомендуется на левом боку. Такое положение является идеальным для сердечно-сосудистой и дыхательной систем, идет на пользу иммунитету и органам пищеварения. Также препятствует лишнему давлению на мышцы шеи и спины.

Во время сна на левом боку желудок не давит на поджелудочную железу. Благодаря этому пищеварительные ферменты железы легко проходят в нужном им направлении и полноценно выполняют свою функцию. К тому же в этом положении пища без проблем перемещается из тонкого кишечника в толстый. Также именно на левом боку не повышается кислотность желудочного сока. Сон в положении на правом, наоборот, создает идеальные условия для появления изжоги. При таких обстоятельствах мышцы пищевода расслабляются и пропускают в него желудочный сок, пишет Health & Human.

В положении на левом боку гравитация помогает крови быстрее передвигаться по сосудам. Благодаря этому на сердце дается меньше нагрузки. Улучшение кровообращения и отсутствие излишнего давления на мышцы также хорошо сказывается на позвоночнике и других органах.

Та же гравитация помогает и лимфатической системе, ухудшение работы которой приводит к снижению иммунитета. В положении тела на левом боку ток лимфы ускоряется. Это предотвращает образование застоя и помогает лимфатической системе надлежащим образом выполнять свою функцию — фильтровать токсины и продукты распада, которые образуются в организме.

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В положении на левом боку язык и мягкие ткани горла не перекрывают дыхательные пути. Благодаря этому воздух легко проходит через трахею в легкие и при этом не возникает храпа.

Чтобы привыкнуть спать на левом боку, можно зажимать между коленями подушку или подпирать ею спину. Привыкнуть к такому положению поможет также изменение стороны кровати. Достаточно просто перелечь, как мозг снова будет готов принять новую привычку.

Ранее назвали самую вредную позу для сна. Она очень часто приводит к развитию хронических болей в спине. Также неудобна для шеи и препятствует нормальному дыханию.