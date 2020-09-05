На что в Минздраве распределили $ 135 млн от Всемирного банка

Степанов рассказал о расходах Минздраве. Фото: chasdiy.org

В Министерстве здравоохранения уже распределили 135 млн долларов, выделенных Всемирным банком.

"Эти средства будут использованы на переоборудование и обучение персонала отделений экстренной медицинской помощи, приобретение медицинского оборудования и расходных материалов для предотвращения COVID-19. На эти цели предусмотрено 30,3 миллиона долларов", - сказал глава ведомства Максим Степанов на брифинге 5 сентября.

Шестую часть средств потратят на оборудование.

"Мы покупаем ПЦР-тесты в расчете на 1,2 миллиона исследований. Также приборы для ПЦР-диагностики и другое оборудование на общую сумму 23 миллиона долларов", - отметил глава Минздрава.

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Соглашение о займе Украина заключила в мае.

Государственный заказ на обучение по специальностям врачей-эпидемиологов, вирусологов и инфекционистов планируют восстановить в следующем году.