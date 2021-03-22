На Буковине зафиксировали 384 случаев Covid-19

За все время эпидемии в регионе умерло 1251 человек. Фото: Pixabay

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 384 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выписаны 171 человек.

Об этом сообщил глава ОГА Сергей Осачук на странице в Facebook.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 65 939 случаев болезни. За последние сутки 171 человек выздоровел, 48333 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1251 человек.

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За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 968 образцов и 303 экспресс-тестов. Больше подробностей глава ОГА не привел.

За прошедшие сутки, 20 марта, в Украине обнаружили 11 145 новых случаев коронавируса. Больше всего больных во Львовской области, 166 человек скончались.