Мыши доказали существование витамина С

В каких продуктах больше всего витамина С. Фото: umj.com.ua

4 апреля 1932 года американский биохимик Чарльз Глен Кинг впервые выделил витамин C. Он играет основную роль в образовании коллагена, который необходим для роста и восстановления клеток тканей десен, кровеносных сосудов, костей и зубов, а также способствует усвоению организмом железа. Поэтому важен для жизнедеятельности организма человека и животных.

Витамин С или аскорбиновая кислота - бесцветный прозрачный легко растворим в воде витамин, содержащийся в цитрусовых, некоторых ягодах и зеленых овощах. Большинство организмов синтезирует его из глюкозы, но человек и теплокровные животные этого делать не могут и должны получать его с пищей.

О существовании таких веществ как витамины, ученые догадывались еще до открытия Кинга. В 1880 году биолог Николай Лунин из Тартуского университета провел опыты на мышах и сделал вывод о существовании какой-то неизвестного вещества, необходимого для жизни в небольших количествах.

В то время вывод Лунина был скептически принят научным сообществом. В 1927 году венгерский биохимик Альберт Сент-Дьйорди выделил вещество, которое, как впоследствии доказал Кинг, было необходимо организму для предупреждения цинги. Однако это заболевание стало настоящей бедой для моряков и колонизаторов, которые были вынуждены проводить недели на кораблях в открытом море.

Среди симптомов болезни - кровоточивость десен, бледность и сухость кожи, замедленное восстановление тканей после физических повреждений, выпадение волос, вялость, быстрая утомляемость, ослабление мышечного тонуса, ревматоидные боли в костях и суставах и расшатывание и выпадение зубов. Уже в XVIII веке некоторые врачи, в частности шотландец Джеймс Линд, предполагали, что причиной развития цинги является несбалансированное питание, однако длительное время такие гипотезы не рассматривались серьезно, поскольку в научных кругах укоренились представления об инфекционном характере заболевания.

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После пяти лет кропотливых исследований Кинг выделил из лимонного сока эту вещество, названное позднее витамином C. Структурная формула этого витамина была довольно быстро определена, и в 1933 году ученые Говард и Рейнстейн синтезировали его.

Источниками витамина С является бузина, киви, апельсин, лимон, малина, сок грейпфрутов, свекла, лук, спаржа, капуста, печень. Многие его содержит хрен, который следует натирать сразу же в уксус, так как кислота способствует сохранению витамина. Именно поэтому кислая капуста сохраняет витамин течение целого года.

Варка овощей, бобов, гороха с содой ускоряет разрушение витамина, так же как и медленный нагрев. При приготовлении пищи следует бросать овощи и картофель в кипящую воду и потреблять сразу, не давая долго стоять сваренной пищи. Ягоды, плоды и овощи лучше употреблять сырыми или в виде свежих соков и сиропов.

С началом сезона зелени на здоровые салаты надо переходить правильно. Существуют основные принципы приготовления полезной блюда, рассказала диетологиня Татьяна Лакуста. По ее слова, первая основа идеального салата - наполнить его всеми базовыми вкусами. Среди них должно быть кислый. Можно выжать лайм, или лимон. С витамином С биодоступность минералов из листовой зелени становится гораздо вищою.Солений вкус обеспечит соль, или соевый соус в заправке.