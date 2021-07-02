Можно ли заниматься сексом во время месячных: мнение гинеколога

Во время менструации риск заболеть вирусом иммунодефицита человека, гепатитом и другими инфекциями, которые передаются половым путем выше. Фото: ArtHouse Studio from Pexels

Заниматься любовью во время критических дней можно. Ведь в этот период у женщин увеличивается сексуальное влечение и повышается чувствительность. Главное договориться с мужчиной. Если половой контакт в этот период для него неприятен - можно воспользоваться менструальным давлением или чашей. Эти средства предназначены для сбора крови во время критических дней.

"Секс во время месячных разрешен. Обычно в этот период женщины больше возбуждены, кроме того это может облегчить менструальный дискомфорт. После оргазма у женщины выделяется "коктейль" из гормонов, это облегчает боль. Но сначала следует обсудить этот вопрос с мужем и узнать его отношение. Если неприятно - есть замечательные менструальные давления, это что-то вроде менструальной чаши. Их можно вводить перед половым актом и не будет никакого дискомфорта. Они похожи на диафрагму, которая защищает от беременности", - сказала Татьяна Осауленко, гинеколог.,

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Врачи напоминают, во время менструации риск заболеть вирусом иммунодефицита человека, гепатитом и другими инфекциями, которые передаются половым путем выше, поэтому секс должен быть защищен презервативом.

Кроме того риск забеременеть остается всегда. Может быть так, что овуляция у женщины состоится рано - даже в первые дни цикла, а сперматозоиды, которые попали во время полового акта в организм женщины, выживут и до 7 дней.

Сидячая работа вызывает сильные боли при менструации. Формируются застойные явления в малом тазу и возникает альгоменорея. Это одно из самых распространенных нарушений месячного цикла. Оно проявляется болями в низу живота, отдавая немного в бедро и поясницу.