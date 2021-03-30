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вторник, 30 марта 2021 14:50

Как справиться с очень болезненной менструацией

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Как справиться с очень болезненной менструацией
Боль при месячных вызывает сидячая работа. Фото: viva.ua

Сидячая работа вызывает сильные боли при менструации. Формируются застойные явления в малом тазу и возникает альгоменорея. Это одно из самых распространенных нарушений месячного цикла. Оно проявляется болями в низу живота, отдавая немного в бедро и поясницу.

Об этом рассказывает Анна Костюшко, столичный гинеколог.

"Нарушается отток менструальной крови. Она накапливается в полости матки, которая начинает сильнее сокращаться. Вредно пить таблетки горстями. Нужно найти один препарат, который будет надолго снимать боль", - объясняет врач.

При таких жалобах, стоит сделать внутренне влагалищное исследование и ультразвуковую диагностика органов малого таза.

Сдать анализ на гормоны простагландины, которые ответственны за сокращение матки. Если их уровень повышен - признак альгоменореи.

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Кроме препаратов, надо отрегулировать режим работы и отдыха. Ложиться спать нужно не позднее 23 часов во второй фазе менструального цикла.

Чтобы блокировать простагландины, нужно принимать нестероидные противовоспалительные средства.

Жительница города Оксфорд, Великобритания, 27-летняя Клэр Уайзмен не знала, что беременна, пока не родила сына на полу кухни.

Во время беременности женщина почти не набрала вес и не испытывала, что ребенок шевелится. При этом менструация у британки была регулярная. Она принимала противозачаточные таблетки.

Автор: Екатерина Романчук
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