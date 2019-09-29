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понедельник, 30 сентября 2019 15:37

Можно ли беременным женщинам лечить зубы

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Можно ли беременным женщинам лечить зубы
Воспаление десен чаще всего бывает на 2-3 месяце беременности Фото: clinicdenta.com

Недолеченные зубы у беременной женщины является причиной заражения зубов младенца. Гингивит беременных - не редкость. Это начальная стадия воспаления десен. Бывает у более 50% беременных за гормональных изменений в организме.

Без лечения болезнь перерастет в пародонтит и выпадут зубы. Воспаленные участки десен провоцируют развитие грибковых инфекций, которые вредят не только женщине. Они передаются и ребенку.

Об этом рассказывает Инга Кулик, столичный стоматолог.

"На зубах остается много налета от остатков пищи и бактерий. Он раздражает десны и вызывает воспаление. Постепенно налет минерализируется и превращается в камень. Тот давит на десну и разрушает ткани. Между зубами и деснами образуется" карман ", в которой собираются бактерии и остатки пищи", - уточняет врач.

Гингивит чаще всего возникает на 2-3 месяце беременности.

Понятное отекают, кровоточат и болят. От этого становится больно чистить зубы и ситуация ухудшается.

При появлении таких признаков следует обратиться к стоматологу. Он исцелить поврежденные зубы, а для десен назначит пасты и гели с минеральными компонентами.

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Полезно ополаскивать рот травяным отваром. Залить 2 ст. л. шалфея 500 мл кипятка и проварить на медленном огне 15 мин. Охладить, процедить и полоскать десны после еды.

Правила чистки зубов нитью:

Для профилактики заболевания следует не только чистить зубы щеткой. Промежутки между зубами очищают плетеными или флосовимы нитками. Чаще последними, потому что они тонкие.

1. Надо оторвать 40-50 см нити. Намотать на средний палец правой руки почти на всю длину.

2. На средний палец левой руки - два оборота, чтобы зафиксировать нить.

3. Указательным пальцем управлять ею. Один сверху, чтобы давление на нить, и второй - снизу. Так не травмировать десны.

3. Нить ввести в отверстие между зубами. Прижать к стенке одного и вывести. Повторить дважды и использованную часть нити перемотать на левый палец.

Осенью лучше всего избавляться от глистов. Тогда наименьший риск повторного заражения. Эти паразиты живут в теле человека до нескольких лет, все время его отравляя.

Чем именно их нужно лечить, далее в статье.

Автор: Екатерина Романчук
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