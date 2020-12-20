Может оказаться в изоляции: из Британии не принимают самолеты

Нидерланды не будут принимать самолеты из Британии. Фото: dilo.net.ua

Нидерланды до Нового года не будут принимать пассажирские самолеты из Великобритании. Там сообщали о распространении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2.

"Запрет вводится с 6:00 утра воскресенья, 20 декабря, и будет действовать предварительно до 1 января", - говорится в сообщении правительства, пишет DW.

Власти Нидерландов рассматривают также возможный запрет и другого транспортного сообщения с Великобританией.

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По данным Национального института здравоохранения Нидерландов, в стране выявлен первый случай заражения новым мутированным типом коронавируса, который был обнаружен в Великобритании в начале декабря и активно распространяется. Как новый штамм попал в Нидерланды и есть ли другие случаи заражения, проверяют.