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среда, 16 декабря 2020 14:49

Украинцам могут упростить условия поездок в Великобританию

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Украинцам могут упростить условия поездок в Великобританию
Украинцам в Британию станет легче путешествовать. Фото:pexels

Условия поездок для украинцев в ​​Великобританию могут упростить.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время парламентского выступления заявил, что Украина и Великобритания усилят стратегическое партнерство для противодействия агрессии России.

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Кулеба представлял законопроект о ратификации соглашения с Великобританией о свободной торговле.

"Будут созданы оптимальные условия для свободной торговли между нашими странами. Это будет способствовать выходу наших компаний на рынок Великобритании. Кроме того, мы усилим стратегическое политическое партнерство для противодействия агрессии Российской Федерации. Соглашение также предусматривает миграционные диалоги между странами, в результате которых поездки граждан Украины в Великобританию будут упрощены", - сказал министр.

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Великобританией о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

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