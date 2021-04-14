МОЗ не при чем: что тормозит вакцинацию в Украине

Менее 50% взрослых украинцев согласны на прививку. Фото: unsplash.com

Вакцинация в Украине, учитывая нынешние реалии, идет по нормальными темпами. А факторы, которые мешают ускорить процесс, обычно не зависят от власти.

Об этом Gazeta.ua рассказал инфекционист Федор Лапий.

"Вакцинация в Украине идет по нормальными темпами, хотя хотелось бы лучше. Тормозить процесс низкая приверженность к прививкам населения и медперсонала. Заставить никак не сможем, только, возможно, их мнение изменится со временем. В общем сейчас лишь менее 50 процентов взрослых согласны на прививку ", - пояснил Лапий.

По словам инфекциониста, не все зависит от правительства и людей, являются внешние факторы, которые корректируют планы МОЗ.

"Очень влияет на иммунизацию глобальный дефицит вакцин, от которых страдаем не только мы, но и другие страны. В частности должны были получить 1,5 млн доз индийского CoviShield, 700 тысяч доз китайского CoronaVac и 600 тысяч доз вакцины из Южной Кореи производства AstraZeneca. Этого нам было бы вполне достаточно, чтобы закрыть вакцинацию на первых трех этапах. Однако в марте Индия расширила программу иммунизации, добавив граждан более 40 лет независимо от сопутствующих болезней. Ранее вакцинировали от 60 лет. Это существенно отразилось на поставках вакцины. Ограничение установили и в Китае".

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До 13 апреля украинцы прививали только CoviShield. Потом добавили CoronaVac. Его пока имеем 215 тыс. доз. Еще 1,7 млн доз получим в ближайшее время. Вскоре в Украине появится 117 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech.

"Pfizer не лучше, чем другие вакцины. То, что люди к ней более благосклонны, является следствием стереотипов. Если препарат используют в США, Европе, то украинцы тоже больше его хотеть. Любой, если будет выбор между вакциной, которую изготовили в Германии, а Pfizer имеет там завод, и в Индии, то однозначно выберут первое. Это, по мнению большинства, престижнее, качественнее, надежнее", - сказал Лапий.

По состоянию на 14 апреля первую дозу вакцины в Украине получили 403 553 человек из запланированных 3 млн. 5 человек имеют уже 2 прививки. Лучше вакцинация проходит в Киеве и области, на Днепропетровщине, Львовщине. Там в день делают 800-1,5 тыс. Прививок. В остальных областях от 50 до 500.