МОЗ не при чем. Украинцы сами тормозит вакцинацию

Менее 50% взрослых украинцев согласны на прививку. Фото: unsplash.com

Вакцинация в Украине, учитывая нынешние реалии, идет нормальными темпами. А факторы, которые мешают ускорить процесс, обычно не зависят от власти.

Об этом Gazeta.ua рассказал инфекционист Федор Лапий.

"Вакцинация в Украине идет нормальными темпами, хотя хотелось бы лучше. Тормозит процесс низкая приверженность к прививкам населения и медперсонала. Заставить людей не можем. Возможно, их мнение изменится со временем. В общем, сейчас лишь менее 50 процентов взрослых согласны на прививку", - пояснил Лапий.

По словам инфекциониста, не все зависит от правительства и людей. Есть внешние факторы, которые корректируют планы МОЗ.

"Очень влияет на иммунизацию глобальный дефицит вакцин, от которых страдаем не только мы, но и другие страны. В частности, должны были получить 1,5 миллиона доз индийского CoviShield, 700 тысяч доз китайского CoronaVac и 600 тысяч доз вакцины из Южной Кореи производства AstraZeneca. Этого нам было бы вполне достаточно, чтобы закрыть вакцинацию на первых трех этапах. Однако в марте Индия расширила программу иммунизации, добавив граждан свіше 40 лет независимо от сопутствующих болезней. Ранее вакцинировали от 60 лет. Это существенно отразилось на поставках вакцины. Ограничение установили и в Китае".

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До 13 апреля украинцев прививали только CoviShield. Потом добавили CoronaVac. Его пока есть 215 тыс. доз. Еще 1,7 млн доз получим в ближайшее время. Вскоре в Украине появится 117 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech.

"Pfizer не лучше, чем другие вакцины. То, что люди к ней более благосклонны, является следствием стереотипов. Если препарат используют в США и Европе, то украинцы тоже больше его будут хотеть. Если у человека будет выбор между вакциной, которую изготовили в Германии, а Pfizer имеет там завод, и в Индии, то однозначно он выберет первое. Это, по мнению большинства, престижнее, качественнее, надежнее", - сказал Лапий.

По состоянию на 14 апреля первую дозу вакцины в Украине получили 403 553 человек из запланированных 3 млн. 5 человек имеют уже 2 прививки. Лучше всего вакцинация проходит в Киеве и области, на Днепропетровщине, Львовщине. Там в день делают 800-1,5 тыс. прививок. В остальных областях - от 50 до 500.