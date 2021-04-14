Открылся первый в мире "вакцидрайв", где прививки от Covid-19 делают в необычных условиях

Во Франции можно получить вакцину от коронавируса в машине. Фото: lejdd

Во Франции начал работу первый пункт вакцинации, где можно получить прививку от коронавируса, не выходя из автомобиля.

Об этом сообщило издание Le Journal du Dimanch.

Так называемый "вакцидрайв" действует только в одном месте – в департаменте Эро, на юге страны.

Местная частная клиника придумала проводить вакцинацию таким образом.

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Прививки проводят по предварительному приглашению лицам, которые на данном этапе кампании вакцинации имеют право пройти эту процедуру.

Во Франции получить прививку против коронавируса могут люди старше 55 лет, или те, кто имеет хронические заболевания. По состоянию на 14 апреля страна вакцинировала более 11 млн граждан.

"Вакцидрайв" может обслуживать до 200 человек в неделю.

В Украине стартовала иммунизация населения вакциной CoronaVac. Ее производит китайская компания Sinovac Biotech.