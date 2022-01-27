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четверг, 27 января 2022 12:42

Минздрав назвал дату запуска электронных рецептов на антибиотики

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Минздрав назвал дату запуска электронных рецептов на антибиотики
Рецепт на антибиотики можно будет получить у любого врача, вне зависимости от наличия декларации с семейным врачом. Фото: pixabay.com

С 1 апреля купить антибиотики в аптеках можно будет только по электронному рецепту.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 27 января, передаёт Gazeta.ua.

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"В апреле антибиотики, которые зарегистрированы в Украине, будут отпускаться в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта. Запуск электронного рецепта решит проблему неконтролируемого и нецелевого использования препаратов, и главное — поможет предотвратить развитие стойкости к противомикробным препаратам.

Ведь сегодня, согласно данным Центра общественного здоровья, почти 64 процента людей ошибочно полагают, что острые вирусные инфекционные заболевания и простуду можно лечить антибиотиками. Поэтому есть неправильное употребление антибактериальных препаратов, что приводит к тому, что они теряют свою эффективность и все меньше защищают от инфекций", - сказал Ляшко.

Врач будет назначать антибиотик, указывать способ применения и длительность приема. Эта информация будет фиксироваться в электронном рецепте. Пациент сможет в аптеке выбрать любое из имеющихся лекарственных средств, которое содержит действующее вещество, указанное в рецепте.

Чтобы получить электронный рецепт, человек должен быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения. Рецепт можно получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом.

Следующим Минздрав планирует запустить электронный рецепт на наркотические средства, далее – на все рецептурные препараты.

Национальная академия наук Украины прогнозирует резкий рост новых случаев инфицирования коронавирусом в следующие две недели. Суточное количество инфицированных украинцев может перепрыгнуть 50 тыс.

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Дата
27
января

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