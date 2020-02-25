Медвежья болезнь: назвали тревожные симптомы организма

 
Ексклюзивы
1/5
Можно разрешить покупать землю иностранцам, уже работающим в Украине - Ольга Трофимцева
Можно разрешить покупать землю иностранцам, уже работающим в Украине - Ольга Трофимцева
Просмотров: 252
"Ситуация накалялась. Под вечер начали бросать камни. Интересно, где их взяли? Потому что везде асфальт" - рассказы местных о столкновениях в Новых Санжарах
"Ситуация накалялась. Под вечер начали бросать камни. Интересно, где их взяли? Потому что везде асфальт" - рассказы местных о столкновениях в Новых Санжарах
Просмотров: 2043
Гривна может обвалиться через полгода
Гривна может обвалиться через полгода
Просмотров: 1377
Правительству Гончарука рано давать оценку. Ожидания сохраняются - экономист
Правительству Гончарука рано давать оценку. Ожидания сохраняются - экономист
Просмотров: 387
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
Просмотров: 972
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1503
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 4455
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1935
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1980
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 5094
Фото
Все фото
4
8
3
19
7
Как выглядит коронавирус под микроскопом
Как выглядит коронавирус под микроскопом
Запретили проводить свадьбы и похороны
Запретили проводить свадьбы и похороны
Из-за редкой патологии женщину считают ведьмой
Из-за редкой патологии женщину считают ведьмой
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
Китайцы надевают пластиковые фляги на голову, чтобы не заразиться коронавирусом
Китайцы надевают пластиковые фляги на голову, чтобы не заразиться коронавирусом
Видео
Все видео
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Интервью
1/5
Можно разрешить покупать землю иностранцам, уже работающим в Украине - Ольга Трофимцева
Можно разрешить покупать землю иностранцам, уже работающим в Украине - Ольга Трофимцева
Просмотров: 252
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 1872
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1980
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1161
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1134
Колонка
Світлана Корженко
Світлана Корженко
25 февраля 2020
Просмотров: 0
Заслужила
– Як же це так – переписати хату на чужу людину? – обурювалася сусідка тітка Катерина, коли Уляна Олександрівна, яка жила за ...
вторник, 25 февраля 2020 16:02

Медвежья болезнь: назвали тревожные симптомы организма

  Комментировать
Медвежья болезнь: назвали тревожные симптомы организма
Синдром раздраженного кишечника лечит психотерапевт. Фото: евромедтех.рф

Медвежья болезнь проявляется, если человек очень нервничает. Тогда постоянно хочется в туалет.

Когда человек нервничает, в кровь попадают биологически активные вещества, запускают ряд реакций. Приходится бежать в туалет. Запущенная болезнь станет хронической.

Об этом рассказывает столичный гастроэнтеролог Ольга Марчук.

Болезнь имеет и другое название - синдром раздраженного кишечника. Это расстройство пищеварения, не связанный с повреждением самого органа.

Возникает ощущение распирания, боли в правом подреберье и внизу живота, запоры, понос, тошнота, колики и вздутие.

Он прогрессирует, когда человек пытается успокоиться силой. Игнорировать симптомы не стоит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем опасен стресс и как от него защититься

Болезнь лечат два специалиста - гастроэнтеролог и психотерапевт. Первый направляет пациента на анализ крови, мочи, кала. Обследует толстый кишечник трубкой с камерой на конце. Смотрит, нет ли опухолей или полипов.

Если кишечник здоровый, но жалобы остаются, подключается психотерапевт.

Напомним, что боль в животе - одна из самых распространенных жалоб. Большинство людей избавляются этой неприятности, приняв обычное обезболивающее, и не вспоминают о ней в следующей появления. Такое отношение нередко оборачивается серьезными проблемами, ведь болью в животе могут проявляться болезни, которые не терпят равнодушия.

Чем могут быть обусловлены различные виды боли в животе далее в статье.

Автор: Екатерина Романчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Медвежья болезнь: назвали тревожные симптомы организма». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
февраля

Ярослава Дашкевича называли историком мировой славы

"Страсти Христовы" собрали $622 млн

"Поражаются, что я не ем великороссов, поляков и других" - 10 цитат Леси Украинки

Новорожденная стала самой младшей участницей ДТП

У самого тяжелого яйца была двойная скорлупа

В России приняли решение по украинским землям

Из могилы первопечатника украли надгробок

Появились новые 200 грн: как выглядит банкнота

Как появился логотип Renault

Самое читаемое
Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами
Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами
18
 Просмотров: 36056
Ющенко отметил 66-летие. Появились фото с застолья
Ющенко отметил 66-летие. Появились фото с застолья
5
 Просмотров: 28198
В Нацсовете признали: кодирование украинских каналов заставляет людей смотреть российское ТВ
В Нацсовете признали: кодирование украинских каналов заставляет людей смотреть российское ТВ Просмотров: 18828
Какие знаки зодиака не умеют любить
Какие знаки зодиака не умеют любить Просмотров: 18576
Пенсии вырастут: насколько поднимут выплаты
Пенсии вырастут: насколько поднимут выплаты 1 Просмотров: 16182
Здоровье
В Украине госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус
В Украине госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус Просмотров: 702
У иранского чиновника обнаружили коронавирус
У иранского чиновника обнаружили коронавирус Просмотров: 432
Не боится сильного мороза, но чувствителен к термообработке - в Минздраве рассказали, как уберечься от коронавируса
Не боится сильного мороза, но чувствителен к термообработке - в Минздраве рассказали, как уберечься от коронавируса Просмотров: 828
Коронавирус зафиксировали в еще одной стране Европы
Коронавирус зафиксировали в еще одной стране Европы Просмотров: 1197
От коронавируса умер четвертый пассажир лайнера Diamond Princess
От коронавируса умер четвертый пассажир лайнера Diamond Princess 1 Просмотров: 279
Больше всего комментируют
22
MARUV поздравила поклонников с Днем вражеской армии соседнего государства
16
Врач отказалась говорить с матерью и ребенком на украинском
5
Будет буря - Парубий резко ответил Ткаченко
3
Зеленский хочет перезагрузить Кабмин, идут переговоры – источник
2
Спасатели сообщили поражающую статистику о погибших на пожарах
Голосов: 173
Голосование Кто сейчас - лучший боксёр мира независимо от весовой категории?
  • 1) Сауль Альварес
  • 2) Василий Ломаченко
  • 3) Теренс Кроуфорд
  • 4) Александр Усик
  • 5) Наоя Иноуе
  • 6) Тайсон Фьюри
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua