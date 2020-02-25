Медвежья болезнь: назвали тревожные симптомы организма

Синдром раздраженного кишечника лечит психотерапевт. Фото: евромедтех.рф

Медвежья болезнь проявляется, если человек очень нервничает. Тогда постоянно хочется в туалет.

Когда человек нервничает, в кровь попадают биологически активные вещества, запускают ряд реакций. Приходится бежать в туалет. Запущенная болезнь станет хронической.

Об этом рассказывает столичный гастроэнтеролог Ольга Марчук.

Болезнь имеет и другое название - синдром раздраженного кишечника. Это расстройство пищеварения, не связанный с повреждением самого органа.

Возникает ощущение распирания, боли в правом подреберье и внизу живота, запоры, понос, тошнота, колики и вздутие.

Он прогрессирует, когда человек пытается успокоиться силой. Игнорировать симптомы не стоит.

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Болезнь лечат два специалиста - гастроэнтеролог и психотерапевт. Первый направляет пациента на анализ крови, мочи, кала. Обследует толстый кишечник трубкой с камерой на конце. Смотрит, нет ли опухолей или полипов.

Если кишечник здоровый, но жалобы остаются, подключается психотерапевт.

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