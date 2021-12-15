Медитация онлайн: как в период эпидемии сохранять здоровье и спокойствие

Медитация — это слово всё чаще можно услышать сегодня. В то время как ВОЗ ещё в начале пандемии советовала заняться на самоизоляции медитацией или йогой, группа украинских волонтёров предлагает научиться ей бесплатно — прямо дома, благодаря занятиям онлайн.

Медитация как волонтёрство

Екатерина Дынник из Киева говорит, что эта система помогла ей улучшить здоровье, избавиться от негативных привычек. А благодаря принципам, на которых базируется Фалунь Дафа (Фалуньгун) — истина, доброта, терпение — девушка пересмотрела свой взгляд на мир, стала легче воспринимать конфликты и находить в любой ситуации положительное решение. "С тех пор как произошёл локдаун, возникла идея проводить занятия онлайн", — вспоминает она.

Включай экран и медитируй

Так Екатерина вместе с единомышленниками полтора года назад начала проводить занятия онлайн несколько раз в неделю. Сначала она подробно рассказывает о каждом из пяти упражнений — выполняет их и отвечает на вопросы.

Такие занятия быстро приобрели популярность. Каждый раз приходит около 20 человек со всего мира, которые оставляют множество положительных отзывов. Например: "У меня голова болела — боль прошла. За такой красотой чувствуется древняя мудрость и забота о теле. Спасибо!", "Непревзойдённо. Купаемся в энергии".

Присоединяйтесь к онлайн-занятиям и вы.

Польза для души и тела

Система Фалунь Дафа стала доступна широкой публике в 1991 году в Китае. С тех пор она стремительно распространилась по всему миру и сейчас ею занимаются миллионы людей более чем в 100 странах. Многочисленные исследования, проведённые в США, Европе, Китае, свидетельствуют о большой пользе Фалунь Дафа для здоровья.

Основная книга учения "Чжуань Фалунь" переведена более чем на 40 языков мира.

Репрессии в Китае

Но, несмотря на значительную популярность Фалунь Дафа, с 1999 года у себя на родине эта практика жестоко преследуется со стороны правящей компартии. Репрессии начались после того, как власти обнаружили, что количество сторонников Фалуньгун намного превысило количество членов компартии на тот момент. С тех пор невинных людей сажают в концлагеря, где они подвергаются пыткам. Многие погибли. В то же время, преследование Фалунь Дафа уже осудили правительства многих стран.

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