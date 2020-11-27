Медики учебных заведений получат карантинную доплату

Кабинет министров планирует установить медицинским работникам учреждений образования государственной и коммунальной форм собственности доплату в размере 20% от зарплаты. Проект документа направлен на согласование профсоюзов, сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.

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Доплата устанавливается с 1 декабря 2020 года до отмены карантина.

Медицинская сестра имеет должностной оклад от 3226 грн до 3849 грн в месяц. Врач в учебном заведении, в зависимости от тарифного разряда имеет должностной оклад от 4050 грн до 5051 грн.

"Такой низкий уровень оплаты труда медработников в учреждениях образования приводит к их массовому увольнению и, как следствие, учебные заведения теряют возможность обеспечивать соблюдение государственных гарантий соискателям образования по медицинскому обслуживанию учащихся, студентов, слушателей в такой сложный период, как распространение коронавирусной инфекции", - говорится в документе.









41 млрд грн из 66 заложенных в Фонд борьбы с коронавируса использовали на 20 ноября, говорят в Министерстве финансов. Большинство пошла на социальные выплаты, строительство дорог. На здравоохранение потратили 7,8 млрд - на доплаты медикам, возведение приемных отделений, обеспечение медучреждений кислородом и аппаратами искусственной вентиляции легких, средствами защиты.