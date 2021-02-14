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воскресенье, 14 февраля 2021 02:53

Медики рассказали о лечебном эффекте пищевой соды

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Медики рассказали о лечебном эффекте пищевой соды

Обычная пищевая сода может иметь терапевтический эффект в отношении некоторых проблем со здоровьем.

Британские специалисты рассказали, в каких случаях пищевую соду можно использовать как "лекарство", об этом пишет издание Express.

"Сода оказывает лечебный эффект при галитоза. Если вы заметили появление неприятного запаха изо рта, обратите внимание на это средство", - цитирует медиков источник.

По словам экспертов, очень часто отталкивающий запах изо рта вызывается активностью бактерий, которые скопились в ротовой полости. Избавиться от них можно, используя самодельный ополаскиватель с пищевой соды.

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Для приготовления этого состава, в чашке теплой воды растворить две-три чайных ложки пищевой соды. Ополаскивать рот раствором следует не менее 30 секунд, прежде чем выплюнуть.

Если неприятный запах изо рта не проходит, необходимо обратиться к врачу и установить его причину.

Всего лишь одна чашка кофе с кофеином в день может снизить долгосрочный риск сердечной недостаточности на 12%.

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