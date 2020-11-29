Медики раскрыли целебные свойства кедровых орехов

Медики обнаружили по-настоящему мощные целебные свойства кедровых орехов. Они богаты полезными витаминами и минералами, что делает их незаменимым продуктом для здоровья.

Кедровые орехи содержат мононенасыщенные жиры, железо и белок, которые повышают уровень энергии. Кроме того, они являются хорошим источником магния, который поддерживает активность в течение всего дня. Согласно исследованию, употребление кедровых орехов полезно для предотвращения диабета 2 типа. Кроме этого, они способны контролировать скачки сахара в крови и снижать уровень плохого холестерина в организме, сообщает MSN.

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За счет большого количества магния кедровые орехи обладают сильными антиканцерогенными свойствами. А цинк и марганец в их составе полезен для укрепления иммунной системы в целом. Кроме того, марганец помогает поддерживать гормональный баланс в организме.

Также кедровые орешки полезны для здоровья костей. Все дело в том, что они являются хорошим источником витамина К, который увеличивает их минеральную плотность и снижает риск переломов.

Ранее ученые назвали самый полезный продукт для здоровья сердца.