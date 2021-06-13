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понедельник, 14 июня 2021 01:54

Медики обнаружили невероятные свойства тыквенного сока

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Медики обнаружили невероятные свойства тыквенного сока
Оказалось, что этот напиток очень полезен для здоровья. Фото: Pixabay

Фрукты и овощи специалисты рекомендуют включать в рацион регулярно. Однако иногда легче пить соки на основе этих растительных продуктов. Стали известны полезные свойства одного из таких напитков.

Как сообщает Organicfacts, речь идет о тыквенном соке. Ученые выяснили, какой эффект он приносит организму.

Иммунитет

Уровень витамина С, содержащийся в тыквенных сока, достаточно высокий, что делает его отличным средством для тех, кто хочет укрепить свою иммунную систему.

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Детоксикация

Тыквенный сок, говорят специалисты, способен улучшить здоровье почек и печени. Дело в том, что этот напиток может стимулировать детоксикацию - выводить из организма опасные токсины.

Воспаление

Некоторые из активных ингредиентов тыквенного сока является антиартритичнимы, что означает, что они могут уменьшить воспаление, отек и боль, связанные с артритом.

Давление скачет как в дождливое лето, так и в жару. Тогда у людей дрожат руки, шумит в голове, болит в затылке. Эксперты назвали ягоды, которые нормализуют давление летом.

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