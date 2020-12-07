Медики обнаружили неожиданные свойства яблочного уксуса

Одна столовая ложка яблочного уксуса может продлить жизнь. Фото: Pixabay

Медики обнаружили неожиданное свойство яблочного уксуса. Оказалось, что одна столовая ложка яблочного уксуса может продлить жизнь.

Сердце. Болезни сердца является ведущей причиной смерти во всем мире, и одной из основных причин смертоносных сердечных патологий является высокий уровень холестерина. В испытаниях на животных яблочный уксус снижал уровень холестерина и триглицеридов в крови, об этом говорит исследование, проведенное Национальной медицинской библиотекой, пишет Express.

Кроме того, было установлено, что употребление яблочного уксуса позволяет снижать кровяное давление, что является еще одним важным фактором риска сердечных заболеваний и проблем с почками. Благодаря ему возрастает концентрация оксида азота, способствует расслаблению кровеносных сосудов, улучшает их способность расширяться, препятствует опасному сужения, нарушает кровообращение.

Таким образом, продукт помогает жить дольше, предотвращая развитие сердечных заболеваний.

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Сахар в крови. Эксперты советуют употреблять яблочный уксус диабетикам: он улучшает чувствительность к инсулину, мешает развитию резистентности. Также есть данные о том, что его использование делает более здоровыми показатели уровня сахара в крови натощак, а также препятствует резким всплескам глюкозы после поедания углеводных продуктов.

Контроль веса. Еще одно свойство продукта, позволяющего жить дольше, - препятствование росту жира в теле. Согласно исследованию, опубликованному Национальной библиотекой медицины США, добавление двух его столовых ложек в регулярный рацион помогает людям достичь поставленной цели. Другое исследование на мышах, которые употребляли высококалорийный корм, показало: животные, получавшие уксус, набрали на 10 процентов меньше жира, чем не получали.

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