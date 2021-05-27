Медики назвали простой способ избавиться от жира на животе

Автор: moyezdorovya.com.ua Рекомендуется совершать пешие прогулки в течение 45-60 минут

Ходьба как самый легкий и простой вид физической активности является самым эффективным способом для похудения, сообщает Express.

Висцеральный жир увеличивает объем живота и при этом отрицательно воздействует на здоровье человека. Это связано с тем, что он располагается близко к жизненно важным органам. Для избавления от этой проблемы специалисты советуют чаще гулять пешком.

Ходьба позволяет укрепить сердечную мышцу, а также сжечь достаточное количество калорий. За счет нее человек может уменьшить количество жира в организме, особенно в области живота.

Для похудения ученые советуют ходить регулярно с одинаковой частотой пульса. Зона сжигания жира составляет от 60% до 70% от максимальной частоты сокращения сердца.

Для достижения наилучшего результата рекомендуется совершать пешие прогулки в течение 45-60 мин. В этом случае организм будет сжигать не только накопленные углеводы, но и жир. Необходимо гулять регулярно три-четыре дня в неделю.

Сертифицированный тренер Джеки Вик также отметил, что при похудении нужно почаще практиковать ходьбу натощак.

Ходьба пешком - это отличный способ сжечь лишние калории и углеводы до того, как они превратятся в отложенные жиры.

Просто прогуливаясь пешком ежедневно и держа в тонусе свое сердцебиение, вы увеличите вашу мышечную массу, сжигая лишние жиры. Чем большую мышечную массу вы нарастите и сожжете жиров, тем лучшим будет ваше общее состояние здоровья.

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На самом деле, регулярная ходьба помогает повысить уровень метаболизма и сжигать жиры. Но помните: для того, чтобы получить результат, также необходимо следить за своим рационом и ограничить потребление жирной пищи, рафинированной муки, полуфабрикатов, конфет, сладких газированных напитков и подобных продуктов. Проще говоря, нужно придерживаться здорового образа жизни.

Чтобы работа желудка улучшилась, стоит есть больше авокадо. Этот продукт также помогает терять вес, рассказала диетолог Елена Кален. По ее словам, на 100 г плода приходится 214 калорий. Также авокадо содержит много клетчатки, которая способствует нормализации работы желудка и кишечника, ускорению метаболизма, поддержанию хорошего гормонального фона.