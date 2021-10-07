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четверг, 07 октября 2021 17:00

Медицинский вертолет впервые доставил больного младенца из Львова в Киев
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Фото: mvs.gov.ua

В четверг, 7 октября, впервые со Львовской области в Киев вертолетом доставили больную 9-месячную девочку.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

В 11:00 вертолет Н145 с младенцем сел на одном из столичных стадионов, ближайшем к Центру детской кардиологии и кардиохирургии.

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Оттуда "скорая" довезла пациентку в лечебное учреждение. Сейчас ее обследуют.

"У младенца врожденный порок сердца. Для консультации и дальнейшего лечения девочке необходима срочная консультация столичных врачей", - говорится в сообщении.

Транспортировка пациентки таким образом стало возможной благодаря совместному проекту аэромедицинской эвакуации МВД и Министерства здравоохранения.

Проект по аэромедицинской эвакуации охватывает семь западных областей: Львовскую, Закарпатскую, Волынскую, Ивано-Франковске, Ровенскую, Черновицкую и Тернопольскую. Специальные медицинские бригады и экипажи будут вылетать на вызовы в экстренных случаях.

До конца 2021 года Украина получит 22 французских вертолета в рамках подписанного в 2018-м контракта с французской компанией Airbus Helicopters SAS. Эти вертолеты приспособлены, в частности, для аэромедицинской эвакуации.

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