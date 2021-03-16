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среда, 24 марта 2021 08:52

Массовая неповиновение: люди выплевывают мокроту с кровью на улицах

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Массовая неповиновение: люди выплевывают мокроту с кровью на улицах
Симптомы туберкулеза часто незаметны. Фото: eko.org.ua

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В этот день 1882 года немецкий бактериолог Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза, палочку Коха. Ее носит в себе каждый четвертый человек на Земле. Это коварная инфекция, которая способна медленно убивать своего носителя и принимать неизлечимые формы.

Болезнь передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при кашле, чихании или сплевывании мокроты, и достаточно вдохнуть лишь несколько микробов, чтобы инфекция поселилась в организме.

Туберкулез может долго не проявлять себя, затаившись в организме зараженного. Небольшое недомогание, которое не вызывает сильного беспокойства, может быть первым симптомом активной стадии болезни. Никто не застрахован от того, чтобы стать жертвой невидимого врага.

Впервые заболевание проявило себя в Африке, после чего передалось домашним животным - коровам и козам. Еще одним животными-переносчиками стали тюлени, что приплывают к африканскому побережью для размножения. Именно морские млекопитающие занесли туберкулез через Атлантический океан в Южную Америку.

Лечение предлагалось простое: нужно давать организму отдохнуть и стараться вести здоровый образ жизни. Иногда прибегали к универсальному и бесполезного метода - кровопускание. Лишь во второй половине XIX века люди стали понимать, что туберкулез вызывают смертельно опасные микробы. Заразность туберкулеза установили в 1880-х годах, когда Роберт Кох впервые выделил возбудителя болезни. Люди наконец поняли, что имеют дело с опасным врагом.

Неимущих зараженных отправляли в карантинные учреждения, напоминающие тюрьмы, где их состояние ухудшалось. Не намного лучше была ситуация с санаториями для среднего класса и высшего общества. В любом случае половина пациентов, независимо от социального уровня, умирала от болезни в течение пяти лет.

Туберкулез начинается с кашля, ночной потливости, повышенной температуры или потери веса - они длятся несколько месяцев. Однако человек часто не обращается за медицинской помощью и становится разносчиком бактерий. Один инфицированный заражает в год примерно 5-15 человек при близком контакте. Без надлежащего лечения умирает примерно 45 процентов больных туберкулезом без ВИЧ, и почти все - с ВИЧ.

При активной стадии туберкулеза больной начинает викашлюваты мокроту с кровью, жалуется на боли в груди и страдает от сильной лихорадки. Для выявления палочки Коха на мокроту смотрят под микроскопом, однако это позволяет диагностировать только половину случаев болезни.

Один из главных способов борьбы против туберкулеза - вакцина БЦЖ, приготовленная с ослабленной туберкулезной палочки крупного рогатого скота. Ее впервые начали применять в 1921 году, однако из противников вакцинации БЦЖ получила широкое распространение только после Второй мировой войны. Она остается единственной известной противотуберкулезной вакциной.

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Наибольшую угрозу системе здравоохранения представляет туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью. Антибиотики против палочки Коха использовали в течение десятилетий, и за все это время бактерии научились противостоять лекарствам.

Частично вина лежит на медицинских работников, неверно назначают препараты, частично - на самых больных, пренебрегают полным курсом антибиотиков.

С февраля 2021 года в Украине приостановлена ​​плановая вакцинация детей от туберкулеза. Кроме того, из-за распространения коронавирусной инфекции в государстве более чем на 30% уменьшилось выявления больных. Все это может привести к угрожающей ситуации.

Об этом Gazeta.ua рассказала Ольга Павлова, заместитель директора проекту "Поддержка усилий в противодействии туберкулезу в Украине".

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Дата
24
марта

Массовая неповиновение: люди выплевывают мокроту с кровью на улицах

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