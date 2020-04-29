Магнитные бури в мае: назвали даты

В мае Землю накроют 4 магнитные бури. Фото: uk.wikipedia.org

В мае магнитные бури будут беспокоить Землю не часто.

Первая и самая мощная в мае магнитная буря будет 5 числа. В этот день магнитосфера будет возбуждена, уровень G1, то есть это будет слабая буря. Затем вспышки ожидаются 18, 19 и 21 мая. Они будут значительно слабее, однако метеочувствительные люди все равно могут их почувствовать, пишет УНИАН.

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Пожилым людям и метеочувствительным следует помнить, что магнитные бури имеют на их состояние неблагоприятное воздействие. Некоторые чувствуют недомогание и слабость даже накануне дня метеоудара.

Поэтому, чтобы избавиться от влияния магнитных бурь, медики советуют: накануне метеоудара и при хорошо высыпаться; не переедать, отказаться от жирной пищи; не пить алкоголь; отказаться от кофе и заменить ее травяными чаями; отказаться от интенсивных тренировок; больше гулять на свежем воздухе.

Мощная магнитная буря накрыла Землю 15 апреля. На тот день пришелся основной метеоудар, но еще несколько дней "штормило".