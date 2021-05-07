Люди толстеют от жидкости из пластиковых емкостей – врачи

От избытка эстрогена фигура начинает "плыть", а девушка - толстеть

Ученые установили, что вода или другое наполнение пластиковых емкостей, пропитываются вредными для здоровья соединениями. Одно из них вызывает так называемый "эффект эстрогена".

"Эффект эстрогена" в организме вызывает химсоединение бисфенол А. От этого в организме нарушаются обменные процессы и фигура начинает "плыть", а девушка – толстеть.

И если бы девушки только такому вредному воздействию подвергали свои организмы, это было бы еще полбеды. Но они же еще и стресс испытывают, а стресс вызывает активную выработку гормона кортизола.

В конечном итоге, это истощает, в частности, надпочечники и девушка продолжает набирать вес, но уже больше из-за гормональных причин. Плохое самочувствие, стресс, невозможность выспаться из-за избытка кортизола, усталость и снова – плохое самочувствие, – это замкнутый круг.

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Выйти из него можно, если добавить в ежедневный рацион магний, витамин В6, рыбий жир, витамин Е, йод, фолиевую кислоту.

Девушки много денег тратят на покупки, если у них повышается уровень гормона эстрогена. Об этом говорят эндокринологи, передает ГолосUA. Дело в том, что эстроген является так называемым "женским" гормоном: он делает женщину привлекательной, женственной. В период, когда уровень эстрогена повышается, девушкам хочется выглядеть хорошо и это является главной причиной, почему они не могут удержаться от шоппинга, говорят врачи. Также в этот период девушки тратят много средств на косметические средства и процедуры. Поэтому если вы хотели бы контролировать процесс покупок, который кажется вам порой хаотичным, вам нужно учитывать "эстрогеновую активность".