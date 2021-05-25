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вторник, 25 мая 2021 18:48

Ляшко некомпетентен. Об этом свидетельствуют его обещания - эксперт

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Ляшко некомпетентен. Об этом свидетельствуют его обещания - эксперт
Настроить процесс вакцинации можно через полтора года. Фото: pixabay.com

Планы Минздрава касаемо вакцинации украинцев против коронавируса нереальны. На это нужно не менее, чем полтора года, чтобы вакцинировать всех.

Обещания нового министра здравоохранения Украины Виктора Ляшка по иммунизации бесполезны, свидетельствуют о его некомпетентности и непрофессионализме, рассказал Gazeta.ua экс-министр здравоохранения, медицинский директор сервиса Docradar Олег Мусий.

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"За это время возможно наладить весь процесс вакцинации, приобрести достаточное количество вакцин и настроить людей на активную вакцинацию. Прежде всего вакцинировать надо людей из групп риска, которые наиболее умирают. Молодые люди, как правило, переносят коронавирус гораздо легче. За исключением если они имеют хронические заболевания".

"Если власть за лето вакцинирует массово все группы риска, то я буду аплодисментами встречать нового министра. Однако с нашими реалиями до этого еще далеко, - говорит иммунолог Борис Донский. - На остатки вакцины может претендовать любой желающий. Вакцинация, от которой отказываются, может стать спасательным кругом для других. Группы риска - это действительно те люди, которых надо уговаривать, убеждать и делать им прививки от коронавируса. Ведь именно они могут в сентябре-ноябре попадать в реанимации и иметь неблагоприятный ход болезни".

Главный санитарный врач Виктор Ляшко обещает вакцинировать 5 млн украинцев. Такого результата он хочет достичь на должности министра здравоохранения за летний период.

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Дата
25
мая

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