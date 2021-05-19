10 млн прививок за лето и интересная команда: Ляшко озвучил планы на должности министра

Речь идет о прививках двумя дозами вакцины. Фото: radiosvoboda.org

Главный санитарный врач Виктор Ляшко обещает вакцинировать 5 млн украинцев. Такого результата он хочет достичь на должности министра здравоохранения за летний период.

Речь идет о прививках двумя дозами вакцины. То есть 10 млн прививок за три месяца, заявил Ляшко на заседании парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

"10 млн прививок, то есть 5 млн украинцев. Это гарантированный минимум", - сказал Ляшко.

По его словам, с кандидатурой на должность главного санитарного врача он уже определился. Однако пока обнародовать имя не хочет. Также он уже сформировал новую команду.

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"Команда интересная, молодая, но не хотел бы озвучивать. В случае положительного голосования, хочу представить медицинскому комитету каждого члена новой команды", - отметил Ляшко.

Во фракции "Слуга народа" надеются, что Ляшко сможет нарастить темпы вакцинации.

"Если Ляшко с тем подходом, с которым подошел к карантину, подойдет к вакцинации, возрастут шансы более интенсивной вакцинации наших граждан. Сейчас есть спад. Фактически у нас есть несколько месяцев, чтобы провести вакцинацию, но надо просто заняться этим", - сказал глава партии Александр Корниенко.

Кандидатуру главного санитарного врача Виктора Ляшко подают на пост главы Минздрава. Также премьер-министр Денис Шмыгаль подал его кандидатуру в Верховную Раду. На прошлой неделе в ВР поступило представление премьер-министра об отставке Степанова. Он руководил Минздравом с марта 2020 года. 18 мая ВР уволила Степанова с должности.